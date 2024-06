BARONISSI. CARMINE RAGO (FDI): “E’ IN ARRIVO L’ONDA LUNGA DEL CENTRO DESTRA PER LE COMUNALI”

“E’ il momento di scegliere il centro destra, è l’ora di sostenere, anche a livello locale, Fratelli d’Italia, i suoi candidati ed il nostro sindaco Tony Siniscalco per consegnare alla Comunità di Baronissi un’amministrazione seria, concreta e competente, che sappia affrontare e risolvere i problemi di famiglie ed imprese del territorio”. Carmine Rago, candidato al Consiglio Comunale di Baronissi nella lista di Fratelli d’Italia, ripercorre le fasi di questa campagna elettorale che si sta per concludere. “Siamo partiti in sordina, siamo cresciuti per strada ed ora siamo diventati un’onda lunga pronta a riempire le urne che sabato 7 e domenica 8 saranno aperte per la scelta del nuovo sindaco e del Consiglio Comunale di Baronissi. Accanto a noi abbiamo tantissimi elettori, che hanno apprezzato la nostra campagna elettorale, potendo ascoltare, anche, la voce autorevole di esponenti del Governo di Giorgia Meloni che, sul territorio di Baronissi, hanno preso precisi impegni: dal Vice Ministro Edmondo Cirielli al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, per finire al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobiriga. E’ per questo che invito i cittadini di Baronissi a daee fiducia a me, a Tony Siniscalco e al nostro intero gruppo, siamo pronti ad amministrare la nostra città con un unico obiettivo, che è quello di rendere Baronissi migliore.”

