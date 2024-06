NOCERA SUPERIORE. ROSARIO DANISI: “MAI UNA NOCERA UNICA, CHI FUGGE DAL CONFRONTO HA COSE DA NASCONDERE”

“Per quanto mi riguarda sono, nettamente, contrario per motivi politici, territoriali ed amministrativi alla nascita di una Nocera unica, tra Nocera Superiore e Nocera Inferiore. E chi, in questa campagna elettorale, si è sottratto al confronto pubblico, evidentemente, su questo tema ha qualcosa da nascondere.” Rosario Danisi, candidato sindaco per Nocera Superiore, proprio nelle ultime ore di campagna elettorale, lancia lo sprint finale.

“E’ stata una campagna elettorale avvincente, appassionante, vissuta strada per strada, piazza per piazza, frazione per frazione. Lo abbiamo fatto con il cuore in mano e con la voglia di ascoltare tutti i cittadini di Nocera Superiore, ma anche con la convinzione di proporre soluzioni concrete per dare risposte immediate ai tanti problemi, lasciati irrisolti da chi, per 10 anni, ha occupato la poltrona di Sindaco. Abbiamo presentato un programma semplice, nessun libro dei sogni ma progetti chiari e, soprattutto, realizzabili: dalla creazione di un Ufficio per agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro per i giovani alla approvazione di incentivi fiscali per chi assume senza lavoro residenti del nostro comune. Abbiamo pensato ad un nuovo Piano Traffico, da concordare con il mondo del Commercio, il settore del trasporto pubblico che va, necessariamente, migliorato e potenziato per evitare che la nostra città resti fuori dai sistemi di collegamento. E poi i Parchi Pubblici, chiusi da anni, per motivi oscuri, che vogliamo, nei primi 100 giorni di amministrazione, restituire ai bambini, alle famiglie, agli anziani della nostra comunità. Un Piano di Manutenzione delle Scuole comunali da attuare tra luglio ed agosto, evitando, ad alunni e famiglie, i disagi di strutture poco sicure o aperte a metà. Abbiamo, davvero, affrontato tutti i punti che competono ad un’amministrazione comunale e lo abbiamo fatto, con grande orgoglio, in ogni parte della nostra amata Nocera Superiore, perchè abbiamo sempre detto che su 100 euro di risorse pubbliche almeno 80 vanno destinate a quei rioni lontani dal centro cittadino. Abbiamo messo in campo una coalizione civica, nella quale non abbiamo avuto bisogno di nascondere o occultare i simboli dei partiti: il nostro partito si chiama Nocera Superiore, non abbiamo dovuto chiedere il permesso a nessuno per presentare la nostra idea di Città. Oggi i cittadini di Nocera Superiore hanno una storica occasione per restituire alla città una amministrazione umana, chiara, seria e vicina a tutti: sostenere uno dei candidati delle tre liste civiche che compongono la mia squadra. E ne sono certo: il 10 Giugno Nocera Superiore sarà migliore.