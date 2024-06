ANIELLO GIOIELLA (FDI): “VOTARE GIORGIA E GAMBINO, PER L’ITALIA E PER LA CAMPANIA”

“Votare Fratelli d’Italia per rendere ancora piu’ forte il Governo di Giorgia Meloni in Europa. Votare per Alberico Gambino per poter avere, a Bruxelles, all’interno del Parlamento Europeo, un rappresentante del nostro territorio.” Dal Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia Aniello Gioiella arriva un sentito appello al voto, alla vigilia dell’apertura dei seggi.

“E’ stata una campagna elettorale avvincente”, continua Gioiella, “nella quale, insieme al Vice Ministro Edmondo Cirielli ed al Coordinatore Provinciale Giuseppe Fabbricatore, abbiamo raggiunto tutti i comuni della Provincia di Salerno dove è emerso il forte sostegno per il nostro partito e per i nostri candidati. Ottenere un risultato importante alle Europee non serve solo ad eleggere tanti rappresentanti di Fratelli d’Italia ma anche ad iniziare la campagna elettorale per le Regionali 2025 in Campania nel migliore dei modi”.