BARONISSI. MADDALENA RICCIARDI (UNIAMOCI): “DA 10 ANNI AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’ CON COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'”

“A Baronissi ho avuto modo di mettere al servizio delle istituzioni il mio impegno, dirigendo per 10 anni, in qualità di Presidente, la Commissione per le pari opportunità del Comune di Baronissi che si occupa proprio di promuovere la parità in ogni forma, il rispetto dei diritti civili ed umani, fragilità che sono comuni a tutti i territori e che tanto avevo toccato.”

Lo dichiara Maddalena Ricciardi, candidata al consiglio comunale di Baronissi con la Lista Uniamoci con Anna Petta Sindaco.

Proprio a tal proposito, con grande compiacimento, sottolineo l adesione all’iniziativa dell’Arcigay “ a far comune comincia tu” che ci impegna a mettere al centro dell’azione amministrativa i temi e le questioni che riguardano la comunità LGBTQIA+ ed in generale tutte le minoranze per garantire dignità e tutele.

Tante le iniziative intraprese, per parlare di violenza contro le donne, disabili, donne vittime della tratta, immigrati, sempre con profondo rispetto e sensibilità. Momenti di riflessioni in cui abbiamo sempre evitato clichè e sovrastruttura, stereotipi, parlando attraverso poesie, musica ed emozioni che aprivano alle domande e spingevano ad impegnarsi sempre di più. Grazie all’iniziativa e competenza di una grande componente decennale come me della Commissione, abbiamo insediato lo sportello di consulenza e osservatorio comunale per i disturbi specifici dell’apprendimento al fine di dare risposte e sostegno alle famiglie i cui figli vivono tali disagi durante il percorso scolastico.Ci siamo dedicate ai più fragili Corso di ceramiche,il bello della creta, la diversità nelle mani, laboratori di riciclo creativo e svago per i nostri ragazzi speciali. Abbiamo vissuto momenti di arricchimento e spensieratezza nelle varie edizioni della befana per i bambini speciali, “ Insieme saremo… a Cavallo “con la grande accoglienza ed il sostegno dell’associazione un cuore a cavallo.