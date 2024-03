COSTITUITO IL CONSORZIO CILIEGIA DI BRACIGLIANO IGP: FRANCESCO ALBANO E’ IL PRESIDENTE

Costituito il Consorzio della Ciliegia di Bracigliano Igp. Dopo anni in cui si è provato a realizzarlo, oggi pomeriggio, venerdì 22 marzo 2024, grazie al supporto operativo ed economico del GAL “Terra è Vita” e all’assistenza di Confagricoltura Salerno, i rappresentanti di 14 aziende , tra produttori e conferitori hanno dato vita dal notaio all’importante strumento di valorizzazione e tutela di questo straordinario prodotto.

“Erano anni che si attendeva un riconoscimento per la Ciliegia di Bracigliano, che nel secolo scorso era una vera e propria forza economica del territorio. Avere avuto il riconoscimento IGP e aver costituito il Consorzio è un primo passo importante. Ora avvieremo e daremo vita a tutte quelle iniziative che possono valorizzare e promuovere il nostro “tesoro rosso”, ha dichiarato Francesco Albano

, neo presidente del Consorzio e giovane titolare di una azienda del settore. “In seguito alla costituzione del consorzio verrà inviata la documentazione al MASAF per il suo riconoscimento ed al contempo – ha annunciato Francesco Gioia, presidente del Gal “Terra è vita”- verranno invitate le aziende dell’areale a certificarsi e ad aderire al consorzio per far sì che non diventi un club esclusivo ma lavori nel solo ed unico scopo di sostenere i produttori.”