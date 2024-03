ELEZIONI EUROPEE. AZIONE NEL COLLEGIO DEL SUD CON FERRANDINO, PITTELLA E CASCIELLO

Azione si prepara alla Direzione Nazionale, quando, alla presenza del Segretario Nazionale Carlo Calenda ma anche del Presidente del Partito Mara Carfagna, verranno approvati i nomi dei candidati e delle candidate per le prossime elezioni europee. Intanto, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, per il Collegio Sud Italia arrivano le conferme per la candidature di Giosy Ferrandino, attuale parlamentare europeo, eletto con il Pd nel 2019, per Marcello Pittella e per Gigi Casciello, attuale Coordinatore Provinciale di Azione, reduce dalla campagna elettorale per le Politiche del 2022.

A completare la lista ci saranno anche i nomi provenienti dalla Puglia e dalla Calabria, mentre per la Campania si attendono anche alcuni nomi femminili che completeranno lo schieramento dei nomi che il partito di Carlo Calenda, già dal dopo Festività Pasquali, si appresta a mettere in campo, con il dichiarato obiettivo di superare la soglia del 4%.