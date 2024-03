ELEZIONI EUROPEE. L’ASSESSORE REGIONALE CAPUTO SFOGLIA LA MARGHERITA: ITALIA VIVA O FORZA ITALIA?

C’è anche Forza Italia tra le possibili soluzioni per una candidatura alle prossime elezioni europee di Nicola Caputo, attuale Assessore Regionale all’agricoltura, esponente di Italia Viva. Con insistenza, tanto a Napoli quanto a Roma, si parla di un possibile salto di Caputo dal centro sinistra al centro destra, da Matteo Renzi ad Antonio Tajani, per affrontare la prossima tornata elettorale. Nulla di ufficiale, nè la sua candidatura con Italia Viva, nè, tantomeno, il suo eventuale passaggio con Forza Italia.

Alla base della decisione, secondo le fonti di agendapolitica.it, i dubbi sulla capacità di Italia Viva di raggiungere la fatidica soglia del 4% che consentirebbe al partito di Matteo Renzi di accedere alla distribuzione dei seggi per l’Europarlamento. E, in effetti, nelle ultime settimane, nonostante l’annuncio dello stesso Renzi di volersi candidare alle prossime europee, tutti i sondaggi non fanno registrare per Italia Viva uno scatto in avanti, con il partito dell’ex Presidente del Consiglio che non si schioda dal 3%.