ANDREA CIOFFI (MS5) E’ IL PROTAGONISTA DEL VOTO FAVOREVOLE SUL MES: “ORA INTESA CON RENZI”

l Senatore del M5S Andrea Cioffi, vice capogruppo al Senato, è il vero protagonista del voto favorevole sul MES. E cos’ come racconta, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, “ho trascorso piu’ di 30 ore sulle varie piattaforme per spiegare le ragioni del voto favorevole ai nostri senatori”. Un impegno premiato dal risultato ottenuto perchè, come spiega lo stesso Senatore salernitano, “la strada non è sempre dritta, ma per arrivare al traguardo ci sono anche i tornanti”.

Certo, al di là delle spiegazioni tecniche e politiche di Cioffi, lo spauracchio di una crisi di governo se non addirittura di un voto politico anticipato, ha reso quelle curve molto piu’ morbide rispetto all’angolatura. Tra una curva e l’altra Cioffi, pero’, trova anche il modo di guardare oltre e si fa profeta: “Sulla legge di bilancio troveremo una intesa anche con Matteo Renzi”.

Chissà quali curve dovrà percorrere, allora, l’ex Presidente del Consiglio.