PAGANI. IL PD CHIEDE CHIARIMENTI A DE PRISCO SULLA GESTIONE DEL CIMITERO

In data odierna il Partito Democratico di Pagani, a nome dell’esponente Giusy Fiore, avanza, al Sindaco di Pagani, Avv. De Prisco, una importante richiesta di chiarimento, oltre che un invito a prestare la massima attenzione, in riferimento allo stato in cui versa il Camposanto del Comune di Pagani.

Lo scrive la consigliera comunale del Pd Giusy Fiore.

Da troppo tempo, infatti, il cimitero versa in condizioni di totale degrado a partire dall’assenza di pulizia dei viali percorribili, sempre più sporchi ed abbandonati, ai lavori di manutenzione ordinari che, puntualmente, non vengono effettuati. Di elevata rilevanza, inoltre, la cura e la manutenzione degli spazi verdi, soprattutto in seguito alla caduta di alberi e rami, dovuta ad agenti atmosferici avversi, causa, talvolta, di danni ingenti a cose e persone.

Per tutti i sopra evidenziati motivi si chiede maggiore chiarezza sull’operato e sulle effettive mansioni della Pagani Servizi o della cooperativa addetta all’espletamento dei lavori ordinari, invitando ad una maggiore vigilanza ed attenzione per poter ristabilire il giusto rigore.

Crediamo che, ad oggi, ci siano i presupposti per poter salvare “il salvabile” e ridare dignità ai nostri cari defunti.