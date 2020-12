COMUNE DI BARONISSI. LOTTA CONTRO L’ABBANDONO ILLEGALE DI RIFIUTI

Tolleranza zero contro l’abbandono illecito di rifiuti. E’ serrato il controllo del territorio da parte del Comune di Baronissi per chi non rispetta la raccolta differenziata. Questa mattina sono stati individuati due trasgressori in Corso Garibaldi; nell’area Pip identificato un cittadino che ha abbandonato buste di indifferenziato sul ciglio della strada. Problemi sono stati riscontrati anche ad Aiello dove la mancata raccolta differenziata da parte degli ospiti stranieri dello Sprar crea problemi al quartiere: sarà multata la cooperativa che gestisce il servizio perché nonostante i continui richiami dell’amministrazione comunale, si continua a sversare i rifiuti senza differenziare.

“E’ il momento di far capire a tutti che chi non effettua una corretta raccolta differenziata non può farla franca – sottolinea l’assessore all’ambiente Alfonso Farina – non sono più tollerabili scempi sul territorio. Chi a Baronissi non ha a cuore l’ambiente verrà punito con multe salate. La tolleranza zero continua”. La Am Tecnology – che gestisce il servizio di spazzamento e raccolta – ha effettuato la mappatura dei luoghi più critici; installate da parte della Polizia municipale fototrappole che permettono di individuare i trasgressori e di avviare le procedure di carattere amministrativo. I dispositivi di controllo, a rotazione e a seconda delle esigenze, saranno installati anche in altre aree del territorio. “Lo scopo è di arginare, con il supporto della tecnologia e di una fitta rete di controlli – conclude l’assessore Farina – il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che provoca danni all’ambiente e vanifica l’attività di tanti cittadini virtuosi. Baronissi ha l’82,60 per cento di raccolta differenziata e non possiamo consentire comportamenti scorretti da parte di una piccola minoranza di incivili”.