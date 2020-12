ANTONELLO CERRATO NOMINATO CONSULENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE SANITA’

Il noto medico igienista di Montoro Antonello Cerrato, Presidente della Commissione Sanità del centro della Valle dell’Irno, è stato nominato consulente della Commissione Regionale Sanità dal Presidente Enzo Alaia. Per Cerrato si tratta di un incarico prestigioso che valorizza la sua esperienza, maturata sul campo, in materia di sanità e di organizzazione delle strutture. Da tempo alla guida, come Direttore Sanitario, della Clinica Montevergine, Antonello Cerrato, alle ultime elezioni regionali, si è candidato nella lista di Italia Viva, sostenendo la candidatura di De Luca alla Presidenza della Regione Campania.

