ANDREA VOLPE (PSI): “PROPOSTA LEGGE FACOLTA’ MEDICINA APRE UNA DISCUSSIONE IMPORTANTE”

“Ancora una volta la Regione Campania, grazie alla sensibilità del Presidente Vincenzo De Luca, dimostra di essere la prima istituzione ad affrontare i temi che toccano, da vicino, i problemi della gente. E come accaduto in passato, anche la proposta di Legge per l’abolizione del numero chiuso alla Facoltà di Medicina, approvata all’unanimità in Consiglio Regionale, apre una discussione non solo locale ma, soprattutto, nazionale”. E’ quanto dichiara Andrea Volpe, Consigliere Regionale del Gruppo PSI – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani, al termine della seduta del Consiglio Regionale della Campania. “Il provvedimento” continua Volpe, “dimostra anche il coraggio della maggioranza del Presidente De Luca nell’affrontare, senza remore, un argomento che riguarda da vicino la vita quotidiana di tanti cittadini e di tante strutture ospedaliere nelle quali, oggi, mancano proprio i camici bianchi”.

