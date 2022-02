ANTONELLO CERRATO LASCIA ITALIA VIVA: “MIA ESPERIENZA CONTINUA ALL’OMBRA DI DE LUCA”

Antonello Cerrato, Consigliere Comunale di Montoro, già candidato alle Regionali del 2020 con Italia Viva e primo dei non eletti nella lista del partito di Matteo Renzi, ha annunciato la fine della sua esperienza all’interno del movimento che ha portato all’elezione del consigliere regionale Alaia, sostenendo la candidatura a Presidente di Vincenzo De Luca.

“Nessuna rottura sul piano personale, nessuna spaccatura, nessuno scontro.” spiega Cerrato in un’intervista rilasciata ad Orticalab.it ” Semplicemente la necessità di salvaguardare la coerenza di un percorso politico che come Lei sa, direttore, viene da molto lontano. Sono un uomo di centrosinistra, sono stato per molti anni un iscritto, un riferimento ed un amministratore del Partito democratico, dopo di che mi sono dedicato essenzialmente alla mia professione fino a quando, in vista delle ultime elezioni regionali, sono stato in qualche misura arruolato dal governatore De Luca. Non è un mistero che sino a pochissimi giorni prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste, il mio nome compariva in una delle due compagini di diretta espressione del Presidente De Luca. La mia era una candidatura di natura civica e solo in ragione di una serie di circostanze mi fu chiesto di liberare quella casella e di accettare una candidatura indipendente in Italia Viva. Accettai di buon grado, condividendo con i miei compagni di strada una campagna elettorale esaltante, dunque un risultato straordinario al quale credo di aver contribuito in maniera sostanziale»