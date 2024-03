ANTONIO IANNONE (FDI): “CARD VACCINI, DE LUCA USA LE RISORSE PUBBLICHE IN MANIERA SPREGIUDICATA”

“Dopo la condanna di appena un mese fa, arriva un rinvio a giudizio per le Covid card e molte nuove indagini verranno a maturazione dagli ospedali Covid ai manifesti contro il Governo. Ormai è evidente che tutto quello che De Luca di geniale (secondo lui) fa finisce alla Corte dei Conti. Quella di De Luca e’ una strana idea della trasparenza retta da uno strano senso della morale della spesa. De Luca fa a spese dei cittadini la bella vita politica di un Governatore in liquidazione.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania

