IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA NORDIO: “IL CASO DOSSIERAGGIO E’ UN FATTO ESTREMAMENTE GRAVE”

L’inchiesta sul dossieraggio è “un fatto estremamente grave”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenuto in un punto stampa a margine del Consiglio Ue Giustizia di Bruxelles. “Essendoci un’inchiesta in corso sarebbe improprio che mi esprimessi adesso. Certamente è un fatto estremamente grave, che si innesta in una situazione che si è sedimentata da anni. Cioè il fatto che il diritto alla privacy, l’articolo 15 della Costituzione, che considera inviolabili le comunicazioni fra persone, è diventato ormai una sorta di aspirazione metafisica”, ha detto.

