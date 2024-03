CARD VACCINI, LEGALI PRESIDENTE DE LUCA: “AVEVANO FINALITA’ DIVERSA DAL GREEN PASS”

“La nostra linea difensiva resta quella che abbiamo sempre evidenziato, ovvero che la ‘smart card’ non si trattava affatto di un doppione, ma aveva finalità ulteriori e diverse rispetto al Green pass, così come risulterà dalla documentazione”. Lo ha detto a LaPresse l’avvocato Andrea Castaldo, difensore del presidente della Regione CAMPANIA, a proposito del rinvio a giudizio, da parte della Corte dei Conti, del governatore campano nell’ambito dell’inchiesta sulle smart card introdotte dalla Regione per attestare l’avvenuta vaccinazione.

