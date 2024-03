NOCERA SUPERIORE. CANDIDATO DEL CENTRO DESTRA ? TUTTO PASSA AI COORDINATORI PROVINCIALI

L’ennesima riunione dei responsabili cittadini di Nocera Superiore dei partiti del centro destra si è chiusa con un nulla di fatto. Nessun passo in avanti, ma neppure un passo indietro con Fdi, Forza Italia, Lega, Noi Moderati ed Udc fermi sulle proprie posizioni, senza alcuna possibilità di rinunciare al proprio candidato. Ed allora ogni decisioni passa ai Segretari Provinciali dei partiti che, nel corso della prossima settimana, terranno un incontro proprio per discutere di Nocera Superiore: spetterà, dunque, a Peppe Fabbricatore (Fratelli d’Italia), Roberto Celano (Forza Italia), Attilio Pierro (Lega) e Luigi Cerruti (Noi Moderati) provare a trovare un’intesa – che al momento sembra lontanissima – su di un nome unitario per la prossima tornata elettorale delle Comunali di Nocera Superiore.

