Inizierà, in Italia, alle 23:00, lo spoglio per le Elezioni Europee 2024. Ecco tutti i dati dei partiti e gli eletti al Parlamento Europeo

In Italia alle ore 19:00 l’affluenza è del 40%

I cittadini europei stanno votando per eleggere i loro rappresentanti al Parlamento europeo. In totale, sono chiamati a votare circa 373 milioni di cittadini europei, che eleggeranno i 720 membri della prossima legislatura europea. Sono invece due milioni i giovani di 16 e 17 anni che avranno diritto al voto per la prima volta.