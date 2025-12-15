GAETANO MANFREDI: “A NAPOLI E’ FINITO IL TEMPO DELLE MANI SULLA CITTA'”

Abbiamo vissuto a Napoli gli anni delle mani sulla città e così ci siamo fermati agli anni ’60, negando il futuro a tanti giovani che sono andati via. Adesso è stata espiata la colpa e quindi” è il momento di fare di Napoli “una grande metropoli moderna”. Lo dice il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nell’intervento all’Acen di Napoli per l’elezione del nuovo presidente, parlando di una “stagione fondamentale” per il capoluogo partenopeo e invitando i costruttori ad una “leale collaborazione mettendo al centro il bene comune”.

Il sindaco e presidente dell’Anci ha parlato di casa e di trasporti. Serve una “dimensione metropolitana dell’edilizia” che, “insieme ai trasporti”, faccia fare “un passo avanti alla città”. “La residenzialità va realizzata nell’area metropolitana – ha detto – ma per farlo serve un trasporto che vada fuori dalla città, con una metropolitana che non si fermi al perimetro comunale ma vada oltre”. “Abbiamo alcune priorità – ha aggiunto – con in primo luogo il tema della casa, che attraversi il Comune, la Regione e anche il governo nazionale e l’Europa, perché c’è tutto un tema di riprogrammazione delle risorse europee. E poi c’è il tema delle infrastrutture, dove il partenariato pubblico-privato è fondamentale per quanto riguarda la portualità e la rigenerazione urbana, come dimostra la sfida di Bagnoli”. Anche il turismo non deve rappresentare un problema ma una risorsa. “Ne vogliamo di più – ha spiegato Manfredi – ma non deve essere concentrato in piccoli luoghi nel centro della città”. Il turismo deve coinvolgere altri luoghi cittadini e lo si fa con “lo sviluppo e la rigenerazione: penso a Bagnoli, che sta trovando una nuova vita, ma anche all’area est di Napoli e alla zona costiera di via Caracciolo, o alla balneabilità di San Giovanni a Teduccio”. Lavori, questi ultimi, previsti già dall’accordo di programma di 15 anni ma ma sui quali “il Comune non ha fatto nulla e che noi invece stiamo ora portando avanti”

