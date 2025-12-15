BARONISSI. IL COMUNE OTTIENE UN NUOVO FINANZIAMENTO PER UN PROGETTO SOCIALE

l Comune di Baronissi ha ottenuto un finanziamento complessivo di 754.009,73 euro nell’ambito del PR Campania FESR 2021/2027 per la realizzazione del progetto “INSIEME SIAMO”, promosso in collaborazione con una cooperativa sociale partner. Il progetto rappresenta una duplice opportunità: da un lato consentirà la riqualificazione completa dell’immobile comunale “Casa Cuoco”, situato ad Antessano e donato al Comune dalla famiglia Cuoco con finalità sociali, dall’altro permetterà la realizzazione di percorsi di formazione, integrazione socio-lavorativa e culturale destinati ai beneficiari del progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione). La durata complessiva del progetto è di 24 mesi e prevede due fasi principali. Nella prima fase, della durata di dodici mesi, sarà effettuata la ristrutturazione completa di Casa Cuoco. L’intervento prevederà lavori volti a garantire accessibilità, sicurezza e funzionalità degli spazi, trasformando l’immobile in un luogo moderno, accogliente e attrezzato per attività sociali e formative. Tra le novità più significative ci sarà l’allestimento di un’aula di formazione professionale, destinata a ospitare corsi mirati all’inserimento lavorativo e alla crescita personale dei partecipanti. Nella seconda fase, a cui è destinata una quota di finanziamento pari a 399.009,73 euro, sarà gestita dalla cooperativa sociale selezionata dal Comune. Questa fase sarà dedicata all’attivazione dei percorsi formativi e professionali, al supporto all’integrazione culturale e sociale e all’accompagnamento dei beneficiari verso l’autonomia personale e l’accesso al mondo del lavoro. L’obiettivo è creare strumenti concreti per l’inclusione sociale e la costruzione di un futuro professionale stabile, offrendo percorsi strutturati che consentano a ciascun partecipante di sviluppare competenze spendibili nel mercato del lavoro. Il progetto “INSIEME SIAMO” rappresenta un investimento strategico per la comunità, poiché consente al Comune di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare e al contempo generare opportunità concrete di formazione e inclusione per le persone più vulnerabili. Casa Cuoco, grazie a questo intervento, tornerà alla comunità come spazio rigenerato, pienamente funzionale e dedicato a servizi sociali permanenti, diventando un punto di riferimento per l’integrazione e la crescita personale.

