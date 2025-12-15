PROVINCIALI SALERNO 2026. SEI LE LISTE IN CORSA PER I 16 SEGGI A PALAZZO SANT’AGOSTINO

Saranno 6 le liste che, entro il prossimo 21 Dicembre, saranno depositate a Palazzo Sant’Agostino, a Salerno, per partecipare alle elezioni provinciali, in programma il prossimo 11 Gennaio 2026. In campo, quasi sicuramente, ci saranno Partito Democratico, Fratelli d’Italia, A Testa Alta, Forza Italia-Lega-Noi Moderati, Avanti-Psi ed una civica composta da Casa Riformista, Azione ed altri movimenti del Centro Sinistra. In palio ci sono, attraverso il sistema del voto di secondo livello, al quale prendono parte solo Consiglieri Comunali e Sindaci dei Comuni della Provincia di Salerno, i 16 Seggi da Consigliere Provinciale per un mandato che durerà sino al Gennaio del 2028.

Share on: WhatsApp