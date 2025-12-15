IL PRESIDENTE DELLA REGIONE FICO: “TERRO’ LA DELEGA ALLA SANITA’. TRA 18 MESI SI VEDRA'”

“Non commento tutto quello che è stato scritto sui giornali in questi giorni, perché ho visto tanti nomi di ogni tipo. Io sto lavorando in modo molto tranquillo e sono già su molti file”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, rispondendo alle domande dei cronisti sulle voci in merito ad un possibile veto all’ex vice di De Luca, Fulvio Bonavitacola, nella nuova giunta. “Io credo – ha detto Fico – che faremo un ottimo lavoro, credo nel protagonismo delle forze politiche e quindi faremo una giunta importante per dare risultati importanti alle persone. A breve inizierò a organizzare gli incontri con i rappresentanti dei partiti. Terrò la delega alla sanità. Essendo arrivato qui e avendo anche prima iniziato ad elaborare tanti dossier, ho valutato che è importante in questo momento tenere la delega.

Questa è la mia decisione e poi vedremo, nei prossimi 18 mesi, se ci sarà un nuovo assessore o assessora alla sanità, però iniziamo così”.

