SALERNO, COMUNALI NEL 2026 SEMPRE PIU’ VICINE. AL VIA I PRIMI INCONTRI ELETTORALI

Tutti sanno ma nessuno dice. Eppure, a Salerno, è già iniziata la campagna elettorale per le prossime Comunali della primavera del 2026, con ben un anno e mezzo di anticipo rispetto alla scadenza elettorale.Tutti sanno e qualcuno, come accaduto nei giorni scorsi, ha già iniziato la campagna elettorale con una serie di incontri sul territorio, in attesa, ovviamente, della decisione del Sindaco Napoli che, a quanto si apprende, potrebbe rassegnare le proprie dimissioni subito dopo le elezioni Provinciali dell’11 Gennaio. E’ prima necessario procedere alla nomina del nuovo Vice Presidente della Provincia che, dopo le dimissioni dell’attuale Presidente Napoli, avrà il compito di traghettare l’amministrazione provinciale di Salerno alle elezioni per il nuovo Presidente che, conti alla mano, si potrebbero tenere nel mese di Luglio, quando saranno andati al voto i Comuni di Cava de’ Tirreni, Pagani, Angri e, forse, Salerno.

