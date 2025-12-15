COMUNE DI VIETRI SUL MARE. LA POLEMICA POLITICA VIAGGIA SUI SOCIAL, LE CRITICHE DELL’OPPOSIZIONE

Nel dibattito che si è acceso in questi giorni attorno alle decisioni dell’amministrazione comunale e alle reazioni sui social network, i consiglieri comunale del gruppo di opposizione Vietri che Vogliamo (Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta) scelgono di allargare lo sguardo e riportare la discussione su un piano più generale, quello del rapporto tra istituzioni, cittadini e libertà di espressione.

«La critica, anche dura, fa parte della vita democratica di una comunità e non può essere confusa con un attacco personale o con un reato solo perché scomoda o sgradita a chi amministra», dichiarano i consiglieri comunali del gruppo Vietri che Vogliamo. «I social network sono oggi una moderna piazza pubblica: un luogo imperfetto, a volte caotico, ma nel quale si esprimono disagio, paure, domande e opinioni che meritano ascolto, non repressione».

Il gruppo di opposizione sottolinea come il ricorso a strumenti punitivi o giudiziari rischi di spostare il confronto dal merito delle scelte politiche al terreno dello scontro personale, alimentando un clima di tensione che non giova alla comunità.

«Un’amministrazione comunale forte e sicura delle proprie decisioni risponde alle critiche con la trasparenza, con i fatti e con il dialogo, non con atti che possono essere percepiti come intimidatori», proseguono i consiglieri. «Difendere il prestigio delle istituzioni significa innanzitutto rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini, accettando anche il dissenso. Il nostro impegno è costruire una Vietri sul Mare più aperta, dove il confronto sia libero e civile e dove la politica non abbia paura delle domande, ma sappia dare risposte. È su questo terreno che intendiamo continuare a muoverci, oggi e domani».