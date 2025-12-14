PIERO DE LUCA (PARTITO DEMOCRATICO): “QUANDO CENTRO SINISTRA E’ UNITO, VINCE”

“Quando il centrosinistra si presenta unito, con proposte serie e credibili e una coalizione larga, compatta e senza veti, è competitivo e può vincere. L’attuale scenario internazionale e le criticità economiche-sociali interne ci impongono di rafforzare ancor di più il PD per costruire l’alternativa alla destra”. Questo il messaggio al centro dell’intervento di Piero De Luca, deputato e segretario regionale del PD Campania, all’Assemblea Nazionale in corso a Roma “Dopo la sconfitta del 2022 il PD era in difficoltà. Grazie alla guida di Elly Schlein, ha ritrovato una direzione politica chiara, fondata su lavoro dignitoso, sanità e scuola pubblica, parità di genere, giustizia sociale, transizione ecologica e digitale. Il PD ha riconquistato centralità ed è tornato a essere il perno della coalizione, guadagnando forza e credibilità attraverso un lavoro serio e costante. Le ultime tornate elettorali lo dimostrano: senza l’unità del campo progressista non c’è possibilità di battere la destra. Ma l’unità, da sola, non basta. Serve fare un passo in avanti decisivo: passare dall’opposizione all’alternativa, dalla protesta a una proposta di governo credibile. In questo quadro, sottolinea il dem, l’area riformista sceglie la responsabilità, di mettere da parte divisioni: rafforzare il PD, costruire ponti e non muri, contribuire a un partito ancora più solido, coeso.

Un PD che smetta di discutere di sé e concentri tutte le energie sui problemi concreti delle persone. Il PD deve restare un partito plurale, radicato e aperto, capace di dialogare con il mondo del lavoro e dell’impresa, con i sindacati, l’associazionismo, i professionisti, le partite IVA, il mondo cattolico e gli amministratori locali. Con un principio chiaro:

la battaglia è contro la destra, mai contro noi stessi.

L’obiettivo è costruire subito un cantiere programmatico del centrosinistra, avviando un confronto con l’intera società italiana. Perché per vincere non basta essere ‘contro’: serve una visione, un progetto e la capacità di restituire speranza e fiducia agli italiani”, conclude.

