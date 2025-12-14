LEGA SALERNO. ZINZI E LA NOMINA PER IL DOPO PIERRO: TOMMASETTI E SANTORO IN CORSA

Il Coordinatore Regionale della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, nelle prossime ore, dovrà individuare il nome del nuovo Coordinatore Provinciale di Salerno, dopo le dimissioni dall’incarico dirigenziale del parlamentare Attilio Pierro. Una decisione giunta all’improvviso che, allo stesso Zinzi, impone anche una tempistica molto stretta: sul tavolo dell’attuale Coordinatore Campano del partito di Matteo Salvini ci sono i nomi dell’ex Consigliere Regionale Aurelio Tommasetti e dell’attuale Consigliere Comunale di Salerno Dante Santoro. Entrambi, nel corso dell’ultimo mese, sono stati impegnati sul territorio della Provincia di Salerno per la campagna elettorale per le Regionali che, alla fine, ha visto eletto in Consiglio Regionale Mimi’ Minella, il nome sostenuto dall’ex Coordinatore Provinciale della Lega Attilio Pierro.

Share on: WhatsApp