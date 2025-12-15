CAVA DE’ TIRRENI. AL VIA LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL CANDIDATO SINDACO RAFFAELE GIORDANO

Il Consigliere Comunale di Cava de’ Tirreni Raffaele Giordano rompe gli indugi: venerdi’ 19 Dicembre aprirà il suo comitato elettorale, in vista della elezioni Comunali della Primavera del 2026 nel centro mettelliano. Giordano, che ha già incassato il sostegno di alcuni movimenti civici, in attesa dell’ok definitivo da parte dei partiti del centro destra, da tempo sta lavorando alla sua candidatura alla carica di Sindaco di Cava de’ Tirreni. Da venerdi’ 19 Dicembre, quindi, la sua candidatura alla carica di Sindaco sarà ufficiale e, nel corso delle prossime settimane, potrebbero arrivare altri partiti e movimenti per sostenere la corsa a Palazzo di Città-.

