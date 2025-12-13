PIERRO GROUP, UN NUOVO TRAGUARDO RAGGIUNTO: IL PREMIO INDUSTRIA FELIX 2025

La società Pierro Group, una delle realtà imprenditoriali piu’ importanti di tutta la Valle dell’Irno e della Provincia di Salerno, ha raggiunto un nuovo traguardo: il Premio Industria Felix 2025 conferito, nei giorni scorsi, al Ceo dell’Azienda Salernitana Franco Pierro.

La società di Fisciano ha ricevuto a Palazzo Mezzanotte, in piazza Affari a Milano il “Premio Industria Felix Award 2025 Imprese Competitive e Affidabili” sulla base delle miglior performance gestionali al fine di favorire il benessere sociale e il progresso economico.

“Un riconoscimento che ci onora,” sottolinea Franco Pierro, ” e ci riempie di orgoglio. Ad essere premiati sono gli investimenti che da anni dedichiamo alla trasparenza in linea con la nostra missione orientata alla responsabilità e all’innovazione. Un traguardo inimmaginabile che condividiamo con i nostri validi collaboratori e dipendenti che con passione e dedizione al lavoro costituiscono un Know-how di eccellenza.”