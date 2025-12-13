PROVINCIALI 2026. NEL PD C’E’ LA NOVITA’: IL SINDACO DI PONTECAGNANO FAIANO GIUSEPPE LANZARA

E’ Giuseppe Lanzara, Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, il nome nuovo nella lista che il Partito Democratico si appresta a varare per le prossime elezioni Provinciali dell’11 Gennaio 2026. Meno di 10 giorni al deposito dell’elenco dei candidati e delle candidate al Consiglio Provinciale: l’elemento di novità del Pd è, di certo, il primo cittadino del Centro dei Picentini.

Giuseppe Lanzara, fin dalla fondazione del Partito Democratico, ha svolto un ruolo attivo e continuo nella vita politica del partito, ricoprendo nel corso degli anni numerosi incarichi dirigenziali a livello provinciale e regionale. La sua presenza costante negli organismi di partito – Assemblea, Direzione e Segreteria – lo ha visto distinguersi come uno degli amministratori più dinamici, competenti e rappresentativi del territorio, contribuendo in maniera significativa all’elaborazione delle linee politiche e amministrative.

Eletto per la prima volta a soli 23 anni nel 2005 come consigliere comunale di Pontecagnano Faiano, ha avviato un percorso amministrativo caratterizzato da impegno, continuità e forte radicamento nella comunità locale. Nel 2018 è stato eletto Sindaco della città e, grazie al consenso ottenuto per l’azione di governo svolta, è stato riconfermato alla guida del Comune anche nelle elezioni del 2023, proseguendo il proprio mandato all’insegna dello sviluppo del territorio, della partecipazione e della buona amministrazione.