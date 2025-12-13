GIUNTA FICO. IN CASA RIFORMISTA E’ DERBY TRA ANGELICA SAGGESE E CATERINA MIRAGLIA

Salerno o Napoli ? E’ questo il derby in atto all’interno di Casa Riformista per la scelta del nome da proporre, in maniera ufficiale nei prossimi giorni, al Presidente della Regione Campania Roberto Fico per la composizione della Giunta. C’è la Provincia di Salerno, che non ha eletto nessun consigliere regionale in Casa Riformista nonostante l’ottima performance di Tommaso Pellegrino, che spinge sul nome di Angelica Saggese; c’è, dall’altra parte, la Provincia di Napoli che, invece, in nome di una supremazia regionale, propone il nome della ex Docente Universitaria Caterina Miraglia. All’orizzonte le prossime elezioni politiche del 2027 e la necessità di avere, almeno in Provincia di Salerno, un nome attorno al quale fare crescere il partito per puntare alla conquista di un seggio in Parlamento.

