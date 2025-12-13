MERCATO SAN SEVERINO. GIOVANNI ROMANO ASSOLTO PER IL FALLIMENTO GE.SE.MA.

Ci sono voluti sette anni per accertare la verità, anni che hanno inciso profondamente sulla mia vita personale e sul mio impegno pubblico. Ho vissuto momenti di amarezza e sconforto, aggravati dal tentativo di alcuni di strumentalizzare la vicenda “condannandomi” prima del giudizio del Tribunale e voltandomi le spalle.

Tanti sono stati coloro che, per “riciclarsi” in altri incarichi, mi hanno isolato.

Ho scelto il silenzio e un passo indietro perché chi si mette al servizio della comunità deve essere al di sopra di ogni ombra.

Oggi la giustizia ha fatto chiarezza.