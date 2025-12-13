TERREMOTO NELLA LEGA A SALERNO: SI DIMETTE IL COORDINATORE PROVINCIALE ATTILIO PIERRO

Il Coordinatore Provinciale della Lega di Salerno Attilio Pierro, oggi deputato della Lega, ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico che, appena qualche mese fa, gli era stato confermato dal Coordinatore Regionale Gianpiero Zinzi. Alla base della decisione, pare, ci siano proprio vedute molto divergenti con lo stesso Zinzi, scaturite in una rottura nel pomeriggio di oggi quando la Lega di Salerno ha annunciato di voler presentare, in occasione delle Provinciali, una lista unica con Forza Italia e Noi Moderati. La scelta non è stata condivisa dai vertici regionali del partito di Matteo Salvini: di qui la decisione di Pierro di abbandonare l’incarico. Spetterà, ora, al Coordinatore Regionale procedere alla nomina di un nuovo Segretario Provinciale per Salerno.

Share on: WhatsApp