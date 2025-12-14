BENEVENTO. IL CASO DEI POSTI DISABILI OCCUPATI E DENUNCIATO DALLA LEGA

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Un biglietto per denunciare la assoluta mancanza di civiltà con la quale vengono, sistematicamente, occupati i posti riservati ai disabili da parte chi non ne ha diritto. A scriverlo ed a renderlo pubblico sui social è Giovanni Bocchini, Responsabile Regionale del Dipartimento Disabilità Giovani della Lega.

“Come responsabile regionale del dipartimento disabilità lega giovani” scrive Giovanni Bocchini “e come disabile denuncio un fatto così gravissimo, sul biglietto bianco gli ho inviato un messaggio al padrone della macchina “ SONO DISABILE, TI SEI PRESO IL MIO POSTO SEI UNA MERDA” scusate lo sfogo ma ogni giorno assistiamo a queste cose.

