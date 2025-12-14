CENTRO SINISTRA. BOCCIA (PD) FRENA CONTE (M5S): “C’E’ COALIZIONE, MA CI VUOLE RISPETTO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

 “Conte dice che si farà un’alleanza se ci saranno alcuni punti fermi del programma, io dico la stessa cosa: si farà una coalizione quando ci saranno i punti fermi. Ricordo che prima” il M5s “non governava nessuna Regione e ora ne governa due, che è in maggioranza in Toscana e ha contribuito a vincere in due Regioni che prima erano a destra, Sardegna e Umbria. Mi sento di dire a Conte che quando siamo uniti si vince e si manda a casa la destra. La coalizione c’è, mi pare evidente, i risultati si vedono e ci vuole rispetto per tutti i partiti della coalizione”. Così il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia interpellato sulle parole di Giuseppe Conte all’entrata dell’assemblea dem.

Related Posts

Dicembre 14, 2025

ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “COALIZIONE CENTRO DESTRA SI CANDIDA A VINCERE POLITICHE 2027”

Dicembre 13, 2025

TERREMOTO NELLA LEGA A SALERNO: SI DIMETTE IL COORDINATORE PROVINCIALE ATTILIO PIERRO

Dicembre 13, 2025

GIUNTA FICO. IN CASA RIFORMISTA E’ DERBY TRA ANGELICA SAGGESE E CATERINA MIRAGLIA