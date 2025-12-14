ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “COALIZIONE CENTRO DESTRA SI CANDIDA A VINCERE POLITICHE 2027”

“Forze politiche differenti hanno scelto di stare insieme. Anche quando non ci troviamo d’accordo siamo sempre in grado di trovare una sintesi. Questa coalizione si candida a vincere anche le elezioni del 2027”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani sul palco di Atreju.

“A volte non ci troviamo sempre d’accordo con Giorgia e Matteo su alcune questioni, ma quando si vuole essere accoglienti lo si è quando si ha il coraggio di dire chi si è. Togliere i crocifissi dalle scuole significa sottomettersi ad altri che poi ci imporranno la loro regola”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani sul palco di Atreju. “Più si è identitari e più si può dialogare con gli altri”, ha aggiunto.

