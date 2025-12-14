FRANCESCO MORRA (PD): “ANCHE QUESTA VOLTA ALLE PROVINCIALI SAREMO IL PRIMO PARTITO”

“Il Partito Democratico, anche alle prossime elezioni Provinciali dell’11 Gennaio, si confermerà la prima forza politica della Provincia di Salerno. E, per i prossimi due anni, all’interno del Consiglio Provinciale, porteremo la nostra esperienza di Sindaci ed amministratori del territorio.” Lo dichiara il Capogruppo del Pd a Palazzo Sant’Agostino Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano e Presidente dell’Anci Campania.

“Il Partito Democratico, in Campania e, in modo particolare, in Provincia di Salerno, vanta una ampia pattuglia di Sindaci esperti, affidabili, con un ampio consenso tra le Comunità. Certo, dispiace che anche questa volta, nonostante le promesse dell’attuale Governo, che aveva annunciato di voler correggere le storture della Legge Delrio, si voterà con il sistema del voto di secondo livello, lasciando fuori dalla competizione i cittadini. E’ pur vero che quando si mettono in lista dei Sindaci, seppure in maniera indiretta, si affida la scelta agli elettori che quei primi cittadini li hanno eletti ed anche con tanti consensi”