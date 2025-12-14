FEDERICA FORTINO ALL’ASSEMBLEA DEL PD: “UN PARTITO VIVO ED APERTO A TUTTI”

È stato un momento vero, fatto di confronto e responsabilità. Perché la discussione è la nostra forza: un partito vivo è un partito plurale, che non ha paura delle differenze e le trasforma in ricchezza.

Un partito che crede nella cultura della militanza, nell’impegno quotidiano, nella presenza.”

Lo scrive Federica Fortino, dirigente provinciale del Pd di Salerno.