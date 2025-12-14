FEDERICA FORTINO ALL’ASSEMBLEA DEL PD: “UN PARTITO VIVO ED APERTO A TUTTI”

È stato un momento vero, fatto di confronto e responsabilità. Perché la discussione è la nostra forza: un partito vivo è un partito plurale, che non ha paura delle differenze e le trasforma in ricchezza.
Un partito che crede nella cultura della militanza, nell’impegno quotidiano, nella presenza.”
Lo scrive Federica Fortino, dirigente provinciale del Pd di Salerno.
Il PD è – e deve continuare a essere – una casa di tutte e tutti, dove ci si ritrova in un progetto collettivo, condividendo la stessa idea di futuro. Un futuro che si costruisce solo partendo dall’ascolto, dal bisogno profondo di costruire insieme.
Come diceva Tina Anselmi: “capii allora che per cambiare il mondo bisognava esserci”.
Io oggi c’ero. E continuo a esserci, con entusiasmo e responsabilità.