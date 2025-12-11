AL TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI LA FINANZA ACQUISCE DOCUMENTI SU GESTIONE

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli si sono recati negli uffici del Teatro San Carlo di Napoli dove è stata acquisita documentazione sulla gestione finanziaria della Fondazione relativa al periodo precedente l’insediamento dell’attuale sovrintendente Fulvio Macciardi.
I finanzieri hanno eseguito le acquisizioni documentali su delega della Procura di Napoli (pm Giuseppina Loreto) e della procura regionale della Corte dei conti (pm Davide Vitale).
Entrambi gli uffici inquirenti sono impegnati in accertamenti sulla gestione del massimo partenopeo e il materiale prelevato dai militari verrà passato al setaccio dagli investigatori con lo scopo di verificare la presenza di eventuali irregolarità amministrative o procedurali. (

Related Posts

Dicembre 9, 2025

NICOLA CAPUTO E’ IL NUOVO CONSIGLIERE PER L’EXPORT AL MINISTERO DEGLI ESTERI

Dicembre 9, 2025

IL SINDACO DI NAPOLI MANFREDI: “BUON LAVORO A PRESIDENTE FICO, PRONTI A DARE NOSTRO CONTRIBUTO”

Dicembre 6, 2025

RAFFAELE PISACANE (FDI): “UNA COMUNITA’ CHE NON SI ARRENDE, INIZIA SFIDA PER I PROSSIMI 5 ANNI”