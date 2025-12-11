TRA SABATO E LUNEDI’ AL VIA LE CONSULTAZIONI DI FICO CON I PARTITI DELLA COALIZIONE

Inizieranno tra sabato e lunedi’ gli incontri del Presidente della Regione Campania Roberto Fico con i rappresentanti dei partiti e delle civiche che fanno parte della sua coalizione, per procedere alla nomina degli assessori che comporranno la sua Giunta. Il tutto in un clima tutt’altro che cordiale, in modo particolare con il Pd di Piero De Luca ma anche con Clemente Mastella.

In giunta per i dem resterà sicuramente Mario Casillo che sarebbe assessore ai trasporti, curando i lavori strutturali e di mezzi che stanno intervenendo in maniera forte sulla Regione, mentre sta salendo il nome di Teresa Armato che potrebbe lasciare l’assessorato nel Comune di Napoli per passare alla Regione. Dal M5S in giunta arriverà una donna. I nomi sono quelli Gilda Sportiello o di Carmela Auriemma.

Fico ha idee chiare ma deve discutere con gli alleati in una serie di incontri a partire da quello con Piero De Luca, segretario regionale del Pd che non sarebbe di buon umore per le scelte che si stanno facendo.