COMUNE DI SCAFATI. TORNA IL SERENO TRA IL SINDACO ALIBERTI E FRATELLI D’ITALIA

Si registra un nuovo impulso al confronto politico nel centrodestra scafatese, dopo la telefonata con cui il sindaco Pasquale Aliberti ha chiesto al leader regionale di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, di aprire un dialogo. In seguito a tale richiesta, il coordinatore cittadino Mario Santocchio rende noto di aver ricevuto da Cirielli l’indicazione di avviare un percorso di confronto con il primo cittadino di Scafati.

«Si dialoga per due obiettivi fondamentali: l’unità del centrodestra e il bene comune degli scafatesi. Non ci sono altri tipi di interessi», dichiara Santocchio, precisando che ogni passo è orientato esclusivamente al bene della comunità.

Il coordinatore cittadino di Scafati ribadisce inoltre la propria coerenza rispetto alla sua storia politica e amministrativa, pur nel pieno rispetto delle linee di Fratelli d’Italia: «Sono un uomo di partito».

Il coordinamento scafatese di Fratelli d’Italia conferma dunque la disponibilità a un dialogo responsabile e istituzionale, finalizzato a rafforzare il quadro politico locale e a rispondere con unità alle esigenze degli scafatesi.