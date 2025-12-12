GIUNTA FICO. PER IL MOVIMENTO 5 STELLE CI SONO SPORTIELLO, MICILLO E SIBILIA

Roberto Fico, neo Presidente della Regione Campania, avrebbe già scelto ed individuato i nomi del Movimento 5 Stelle per la composizione della prossima giunta Regionale. In corsa, a quanto si apprende, c’ l’attuale parlamentare del M5S Gilda Sportiello, Coordinatrice Provinciale del Movimento a Napoli, da sempre molto vicina all’ex Presidente della Camera dei Deputati, oggi alla guida della Regione Campania. Un altro Coordinatore del partito, il responsabile regionale Salvatore Micillo, è tra i nomi certi per il nuovo esecutivo regionale con una delega molto importante: quella all’Ambiente. Arriva, invece, dalla Provincia di Avellino, il terzo nome del Movimento 5 Stelle: si tratta dell’ex Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia per il quale Roberto Fico avrebbe già individuato la delega alla Sicurezza, fino ad oggi nelle mani dell’ex Prefetto Mario Morcone. Sibilia unico con esperienza di governo rimasto nel M5S.

