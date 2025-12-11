CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA. I RUOLI DEL CENTRO DESTRA: POSSIBILE UN ACCORDO

Inizia a definirsi nell’opposizione la distribuzione delle cariche al consiglio regionale.della Campania. Secondo quanto si apprende da ambienti vicini al centrodestra, dall’incontro tra i segretari regionali e il capo dell’opposizione, Edmondo Cirielli, l’intesa prevederebbe la vicepresidenza dell’assemblea a Fratelli d’Italia, la carica di questore a Forza Italia e quella di segretario d’Aula alla Lega. Sempre secondo quanto si apprende, resterebbero fuori dal perimetro della trattativa le commissioni speciali, che saranno assegnate quando la nuova legislatura entrerà formalmente nel vivo. Se le commissioni dovessero essere tre, l’orientamento sarebbe di attribuirne una a FdI, una a Forza Italia e una alla presidenza di Cirielli. Nell’ipotesi, giudicata remota, di una quarta commissione speciale, l’indicazione spetterebbe nuovamente a Forza Italia. Resta intanto ancora sospesa la convocazione della prima seduta del Consiglio regionale, in attesa della proclamazione ufficiale degli eletti.

