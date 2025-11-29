L’AGENZIA DELLE ENTRATE LANCIA IL CALENDARIO DELLA SOLIDARIETA’

Oltre 50 eventi in tutta Italia “per donare un sorriso, portare un aiuto concreto, raccogliere fondi per chi è più fragile”. Da lunedì prossimo, 1 dicembre, parte il “Natale solidale dell’Agenzia delle Entrate: da nord a sud, i colleghi saranno protagonisti di raccolte di generi di prima necessità, cene solidali, concerti di beneficenza e altre iniziative per aiutare con gesti concreti coloro che sono in difficoltà.

Lo si apprende da una nota dell’Agenzia.

“Le iniziative scandiranno tutto il mese di dicembre. In Sicilia, per esempio, i dipendenti potranno acquistare un’arancina e lasciarne un’altra ‘in sospeso’ con un’offerta libera presso la mensa della Direzione regionale: il ricavato andrà a favore di un’associazione che si occupa di persone senza fissa dimora. In Veneto, i colleghi saranno coinvolti nella donazione di sangue e midollo osseo a favore di pazienti con gravi patologie. In Basilicata, invece, i “generosi del cartellino” raccoglieranno alimenti a lunga conservazione destinati a famiglie bisognose. Nel Lazio, i dipendenti saranno impegnati nella vendita di un calendario a sostegno dei reparti pediatrici di onco-ematologia.

Il ‘calendario della solidarietà’ è parte di ‘InnovAgenzia’ il nuovo progetto con cui l’Agenzia delle Entrate intende mettere a fattor comune le migliori iniziative di carattere sociale, ambientale, educativo e sportivo nate nei propri uffici di tutta Italia. Si tratta di un patrimonio importante per la collettività e in quanto tale sarà valorizzato attraverso un’identità grafica specifica che coniughi lo spirito di appartenenza all’Agenzia con la volontà di essere portatori di innovazione e valori condivisi. L’idea alla base è che l’apporto che le istituzioni danno alla collettività cresce anche grazie all’impegno spontaneo delle persone che le compongono, con un connubio virtuoso fatto di professionalità e di partecipazione”.

