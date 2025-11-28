SAN VALENTINO TORIO. DOMENICA 30 NOVEMBRE INCONTRO SULLA VIOLENZA DI GENERE

“La Commissione Pari Opportunità Comunale, in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale, al fine di sensibilizzare e contrastare la violenza di genere e soprattutto quella contro le donne, ha organizzato uno spettacolo davvero suggestivo che non vuole solo raccontare, ma scuotere le coscienze attraverso le storie portate in scena.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

UN AMORE, NULLA PIÙ.

Vi aspettiamo domenica 30 novembre alle ore 19.00 nell’ aula consiliare del comune di San Valentino Torio.

Il Presidente del Consiglio Comunale con delega alle Pari Opportunità Maddalena Celentano

Il Sindaco Michele Strianese e l’ Amministrazione Comunale.





