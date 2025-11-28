FICO PROCLAMATO PRESIDENTE NELLA PROSSIMA SETTIMANA. PER IL CONSIGLIO META’ DICEMBRE

Si allungano, anche se nella norma, i tempi per la proclamazione ufficiale del nuovo Presidente della Regione Roberto Fico e del nuovo Consiglio Regionale della Campania. A quanto si apprende per la proclamazione del nuovo Presidente si dovrà attendere la prossima settimana: a quel punto, a Palazzo Santa Lucia, ci sarà il passaggio di consegne con il Presidente uscente Vincenzo De Luca. Per il Consiglio Regionale, dove il riconteggio sarà piu’ lungo e complesso, si prospetta una data tra il 15 ed il 18 Dicembre: a quel punto spetterà al Consigliere Anziano – ovvero quello che ha ottenuto il maggior numero di voti – procedere alla convocazione della prima seduta del Consiglio Regionale che potrebbe tenersi nella prima decade del Gennaio 2026.

