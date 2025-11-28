EDMONDO CIRIELLI INCONTRA TUTTI I CANDIDATI DELLA LISTA CIRIELLI PRESIDENTE

L’appuntamento è per la prossima settimana a Cava de’ Tirreni dove è in programma una riunione tra il candidato alla Presidenza della Regione Edmondo Cirielli e le candidate ed i candidati della sua civica, Cirielli Presidente che, al termine della tornata elettorale, porta in consiglio regionale 2 consiglieri.Una riunione per fare il punto della situazione in vista dell’avvio delle attività del Consiglio Regionale – con la prima seduta in programma per la prima decade del nuovo anno – ma anche per organizzare sul territorio i rappresentanti della civica, in vista delle prossime scadenze elettorali. Intanto pare che il Gruppo Consiliare CIRIELLI PRESIDENTE nascerà con una piccola modifica nella denominazione, necessaria per garantire l’esistenza del gruppo stesso che deve essere collegato ad una forza politica presente in Parlamento. Probabile che la scelta ricada su NOI MODERATI, in alternativa sull’UDC.

Share on: WhatsApp