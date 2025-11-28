AVELLINO. L’EX SINDACO NARGI: “LAVORI IN CORSO VOLUTI DA MIA AMMINISTRAZIONE”

Lo scrive Laura Nargi, già Sindaco del Comune di Avellino.
Ecco i fatti, con date e delibere:
1. Lavori di messa in sicurezza – Via Guido Dorso, Via Masucci, incrocio Via Roma, Viale Italia–Corso Europa
Delibera di Giunta n. 228 del 04/07/2025
Approvata dalla nostra Amministrazione, con quadri economici rimodulati e pareri tecnici favorevoli.
2. Riqualificazione della viabilità per il nuovo impianto polivalente “S. Pio da Pietrelcina”
Proposta n. 295/2025 del 14/07/2025
Progetto di fattibilità tecnica ed economica già validato e approvato dalla nostra Giunta.
3. Rigenerazione urbana e sicurezza stradale – Via F. Tedesco e Borgo Ferrovia
Delibera di Giunta n. 198 del 02/09/2024
Approvazione del progetto esecutivo e candidatura a finanziamento: anche questo già definito dalla nostra Amministrazione.
Tutti questi interventi erano stati già pianificati, finanziati, approvati e resi immediatamente esecutivi dalla mia Giunta.
Oggi vengono semplicemente portati avanti gli atti che noi abbiamo lasciato pronti.
Non è una polemica, ma dovere di trasparenza verso i cittadini: Avellino merita verità e continuità amministrativa.