AVELLINO. L’EX SINDACO NARGI: “LAVORI IN CORSO VOLUTI DA MIA AMMINISTRAZIONE”

Redazione Agenda Politicadai Comuni
“È giusto fare chiarezza. In questi giorni stanno circolando notizie su interventi per la viabilità e la rigenerazione urbana che vengono attribuiti all’attuale gestione commissariale.Ma tutti questi atti sono stati programmati, predisposti e approvati dalla mia Amministrazione mesi fa.”
Lo scrive Laura Nargi, già Sindaco del Comune di Avellino. 

Ecco i fatti, con date e delibere:
1. Lavori di messa in sicurezza – Via Guido Dorso, Via Masucci, incrocio Via Roma, Viale Italia–Corso Europa
 Delibera di Giunta n. 228 del 04/07/2025
Approvata dalla nostra Amministrazione, con quadri economici rimodulati e pareri tecnici favorevoli.
2. Riqualificazione della viabilità per il nuovo impianto polivalente “S. Pio da Pietrelcina”
 Proposta n. 295/2025 del 14/07/2025
Progetto di fattibilità tecnica ed economica già validato e approvato dalla nostra Giunta.
 3. Rigenerazione urbana e sicurezza stradale – Via F. Tedesco e Borgo Ferrovia
 Delibera di Giunta n. 198 del 02/09/2024
Approvazione del progetto esecutivo e candidatura a finanziamento: anche questo già definito dalla nostra Amministrazione.
 Tutti questi interventi erano stati già pianificati, finanziati, approvati e resi immediatamente esecutivi dalla mia Giunta.
 Oggi vengono semplicemente portati avanti gli atti che noi abbiamo lasciato pronti.
Non è una polemica, ma dovere di trasparenza verso i cittadini: Avellino merita verità e continuità amministrativa.




