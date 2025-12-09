NICOLA CAPUTO E’ IL NUOVO CONSIGLIERE PER L’EXPORT AL MINISTERO DEGLI ESTERI

Lo faccio con umiltà e gratitudine. Ogni traguardo porta con sé un percorso fatto di persone, di esperienze, di difficoltà superate e di lezioni preziose.”

“Inizio oggi il mio percorso come Consigliere del Ministro per l’export e l’internazionalizzazione della filiera agroalimentare e per le politiche europee e internazionali di settore.

Ho sempre creduto in un metodo semplice ma essenziale: ascolto, competenza, serietà. Nessuna improvvisazione, nessun protagonismo. Solo lavoro, rispetto delle istituzioni e dedizione.

L’agroalimentare italiano non è soltanto un settore produttivo, è identità, cultura, reputazione internazionale. Rafforzare la diplomazia del cibo italiano significa proteggere ciò che siamo e aprire nuove opportunità alle nostre imprese e ai nostri giovani.