MATTEO RENZI: “SE IL CENTRO SINISTRA VA DIVISO MELONI RIVINCE E POI VA AL QUIRINALE”

“Manca un anno”, il governo “ha aumentato debito pubblico e pressione fiscale, cresce il numero dei poveri…Nella storia della seconda Repubblica nessuno ha rivinto le elezioni”, ha sottolineato Renzi. “La mia impressione è che Meloni rischi molto di più di quello che pensa. Lei ha solo un grande punto di forza: il centrosinistra. Se il centrosinistra si dà una sveglia la partita sarà molto divertente”, spiega Renzi.

A suo avviso Meloni “ha il 30% se va bene”, “noi avevamo il 40% e ce lo siamo sbattuti sul naso…E’ evidente che il centrosinistra deve stare insieme”, ha ribadito.

Renzi ha parlato anche della stabilità del governo, sostenendo che è “una cosa positiva per il paese”, ma “Meloni – ha aggiunto – ha trasformato la stabilità in immobilismo”.

Share on: WhatsApp