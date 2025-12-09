CLEMENTE MASTELLA CHIUDE LE POLEMICHE CON FICO: “AVRA’ NOSTRO SOSTEGNO E LEALTA'”

“In bocca al lupo al presidente della Regione Campania Roberto Fico: avrà un compito complesso, auspichiamo che possa svolgerlo al meglio nell’interesse prioritario dei cittadini campani. Da parte nostra avrà lealtà e supporto”. Lo scrive il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, nel giorno dell’insegnamento del neo presidente campano.
“Abbiamo fatto una scelta e siamo nella maggioranza che lo sostiene in maniera salda e convinta – ha sottolineato – Qualche divergenza di opinione sulla composizione della Giunta non inficia la lealtà politica nei suoi confronti. Altri non sono stati così sinceri con noi. Ma siamo con Fico e – come quella massima latina recita – qui resteremo benissimo. Al nuovo presidente formulo gli auguri di buon lavoro”. (

